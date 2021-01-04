مؤسسة النفط: إعادة ملكية مصانع اليوريا والامونيا بالكامل لليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، استحواذها على حصة شركة يارا النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة البالغة 50% وذلك بعد إجراء مفاوضات وأخذ الموافقات اللازمة لإتمام هذه الصفقة حسب التشريعات النافذة.

وأوضحت المؤسسة أنها وبهذا الاستحواذ تم إعادة ملكية مصانع اليوريا والامونيا بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% للمؤسسة الوطنية للنفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار، لافتة إلى أن التعاون شركة يارا كان له دور بارز في إتمام هذه الصفقة بطريقة ودية تحفظ استمرار العلاقة الطيبة بين الأطراف.

كما أكدت المؤسسة، أنه هذا الاستحواذ سيمكن الطرف الليبي من إعادة تشغيل المصانع وإجراء العمرات والصيانات الضرورية للمحافظة عليها والاستمرار في دفع مرتبات العاملين بها.