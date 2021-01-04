البريقة تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا البريقة، الأحد، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم فحص 7 عينات من قبل المختبر المرجعي وأظهرت النتائج إجابيتهم جميعا للفيروس ومنهم 6عينات موجبة جديدة، و عينة واحدة موجبة مصابة سابقآ.

وأشارت اللجنة إلى أن أعداد الإصابات تزايدت خلال الفترة السابقة، مناشدة المواطنين بأخذ الحيطه و الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار الفيروس.

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