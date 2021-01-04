الدولية للهجرة تعلن ضبط 83 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا

أعلنت المتحدثة باسم المنظمة الدولية الهجرة في ليبيا صفا مشلي، اعتراض 83 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا أمس الأحد. وأوضحت مشيلي في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أنهم أعيدوا لليبيا لمواجهة الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة .

وكانت مشيلي، قد أكدت أن نحو 340 مهاجرا حاولوا الفرار من ليبيا خلال اليومين الماضيين، وتم إنقاذ أكثر من 260 منهم .

فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ليبيا ليست ميناء آمنًا وقالت المنظمة إن عناصرها قدموا المساعدة لـ 79 مهاجراً من بينهم 13 امرأة و 7 أطفال، بعد إعادتهم لليبيا من قبل خفر السواحل، لافتة إلى أن ثمانية آخرين في عداد المفقودين في البحر. وجعلت الفوضى من ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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