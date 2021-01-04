«مكافحة الأمراض»: 561 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 907 شخصا ووفاة 16 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 03 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (293).

واستلم المركز عدد (2781) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (846) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (900) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (268) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (63) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (164) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (187) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (75) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (4) عينات، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (72) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (17) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (25) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (75) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (80) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2220) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (561) عينة موجبة لفيروس كورونا (398 جديدة + 163 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 166 حالة جديدة

عدد 95 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 27 حالة مخالطة

3.الزاوية الغرب

عدد 18 حالة جديدة

4.العواته

عدد 3 حالة جديدة

5.الماية

عدد 23 حالة جديدة

6.العجيلات

عدد 9 حالة جديدة

7.سبها

عدد 7 حالة جديدة

8.أوباري

عدد 1 حالة جديدة

9.بنت بيه

عدد 1 حالة جديدة

10.الشاطئ

عدد 4 حالة جديدة

11.البوانيس

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

12.أم الأرنب

عدد 1 حالة جديدة

13.الجفرة

عدد 2 حالة جديدة

14.صبراته

عدد 4 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

15.القره بوللي

عدد 6 حالة جديدة

16.مزدة

عدد 1 حالة جديدة

17.الخمس

عدد 11 حالة جديدة

18.زليتن

عدد 35 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

19.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

20.جنزور

عدد 28 حالة جديدة

21.المعمورة

عدد 1 حالة جديدة

22.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

23.الزهراء

عدد 9 حالة جديدة

24.المنشية الجميل

عدد 7 حالة جديدة

25.قصر الأخيار

عدد 5 حالة جديدة

26.السائح

عدد 2 حالة جديدة

27.العامرية

عدد 7 حالة جديدة

28.رقدالين

عدد 1 حالة الجديدة

29.سرت

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

30.اجدابيا

عدد 5 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

31.الزاوية المركز

عدد 20 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

32.سوق الخميس امسيحل

عدد 3 حالة مخالطة

33.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

34.ككلة

عدد 1 حالة جديدة

35.العوينية

عدد 4 حالة جديدة

36.الرحيبات

عدد 5 حالة جديدة

37.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 907 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 811 حالة في طرابلس

2.عدد 22 حالة في سوق الخميس امسيحل

3.عدد 4 حالات في اجدابيا

4.عدد 19 حالة في مصراته

5.عدد 18 حالة في سبها

عدد 13 حالة في صبراته

7.عدد 20 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 16 ) حالة الوفاة

1.عدد 10 حالات في طرابلس

2.عدد 2 حالة في سوق الخميس امسيحل

3.عدد 1 حالة في الخمس

4.عدد 2 حالة في سرت

5.عدد 1 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 101975

2.الحالات النشطة : 25161

3.المتعافين : 75288

4.الوفيات : 1526