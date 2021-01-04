الرقابة على الأغذية يعلن ضبط حلوى أطفال يوجد بها ألوان محظورة بطرابلس

أعلن مركز الرقابة على الاغذية والادوية، اليوم ضبط حلوى أطفال محظورة بمنطقة ابومشماشة في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قام بها الفريق المكلف بمتابعة المحال للمواد الغذائية والتابع لقسم الرقابة الداخلية فرع طرابلس رفقة أعضاء الحرس البلدي، أمس الأحد على بعض المحال داخل نطاق بلدية طرابلس بمنطقة ابومشماشة ومن ضمنها سوق العاصمة.

ورأى مراقبون أن هذه المخالفات تنذر باحتمالية تعرض الأطفال للتسمم الغذائي أو الإصابة بالأمراض خطيرة وتكشف مدى تردي الوضع الصحي في المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق في ظل ضعف الأجهزة الرقابية وقلة لإمكانيات بالمستشفيات.

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