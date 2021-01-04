مساعدات أوروبية لتعزيز خدمات الوقاية من الدرن في ليبيا

تلقت منظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) أكثر من 3.3 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي (EU) لدعم مشروع مدته 18 شهرًا لتعزيز مكافحة مرض الدرن في ليبيا.

وقالت المنظمات الدولية، “إن معدل الإصابة بالدرن في ليبيا آخذ في الازدياد، حيث تعرض النظام الصحي في البلاد لأضرار فادحة خلال النزاع الذي دام عقدًا من الزمن، ويعاني البرنامج الوطني لمكافحة الدرن من نقص حاد في العاملين الصحيين المدربين والمعدات المتخصصة والإمدادات الطبية”.

يشار إلى أن هذه المساعدات ستساهم في تمكين منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة من العمل معًا لتعزيز اختبارات الدرن والتشخيص المختبري والإحالة للمرضى فضلاً عن خدمات العلاج للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا وغيرهم من الفئات السكانية الأشد ضعفاً.