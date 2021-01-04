الشريف: أردوغان يستغل الوضع الأمني الهش في غرب البلاد لتمرير السلاح للتنظيمات الإرهابية

ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي ورئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة محمد الشريف أنّ تركيا ما تزال مستمرة في حشد المرتزقة والسلاح في ليبيا، عبر الجسر الجوي بين أنقرة وإسطنبول نحو طرابلس ومصراته وقاعدة الوطية.

الشريف وفي تصريح لصحيفة “البيان” أمس الأحد بيّن أنّ هذا الاستفزاز التركي يضع كل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف: “الوضع الأمني هش في الغرب الليبي، وأردوغان يستغل هذا الوضع بتمرير السلاح للتنظيمات الإرهابية. أفضل الطرق لحل الأزمة هو اجتثاث التنظيمات المدعومة من تركيا، والضغط من أجل ضمان رحيل المرتزقة، وإلّا فإنّ الأمر سيدفع نحو المواجهة المسلحة بين الليبيين وهؤلاء المرتزقة”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية