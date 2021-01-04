فركاش: اللجنة الاستشارية ستحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية

قال المحلل السياسي فرج فركاش، اليوم الإثنين، إن رئيسة البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، حاولت الخروج بالانتخابات ولجأت لتفكيك المشكلة عن طريق تشكيل اللجنة الاستشارية.

وأكد فركاش في تصريحات صحفية أن هذه اللجنة ستحاول تقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أنه لا يعلم الآلية التي ستستخدمها ويليامز لتحقيق ذلك بسبب عدم التوافق بين كافة الأطراف على أي من الخيارات المطروحة.

ولفت فركاش إلى أن هناك انقسام أيضا حول المضي قدما نحو المرحلة التمهيدية المقبلة، معربا عن اعتقاده أنه من المنطقي التركيز على الانتخابات نظرا لقصر المدة، مؤكدا أنه حتى لو خرجت حكومة أو سلطة تنفيذية جديدة فلن تكون هناك إلا عدة أشهر فقط على الانتخابات.

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