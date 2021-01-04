كرموس: هناك تخوف من فرض المجتمع الدولي حلًا يتجاوز جميع الأجسام السياسية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إنه ليس هناك تخوف حقيقي في الوقت الحالي من انهيار العملية السياسية، مرجعًا ذلك إلى أن المجتمع الدولي ممثلًا في البعثة الأممية والدول المتدخلة في الشأن الليبي وصلوا إلى قناعة تامة أن الحل في ليبيا وإنهاء الأزمة لن يكونا إلا من خلال المسار السياسي.

كرموس وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين ذهب إلى أن التخوف الحقيقي الذي يقلق السياسيين الليبيين الوطنيين يتمثل في أن يفرض المجتمع الدولي حلًا سياسيًا يتجاوز جميع الأجسام السياسية، بحجة عدم قدرتهم على التوافق والتوصل إلى حل.

وأضاف عضو مجلس الدولة: “ومن ثم تفرض البعثة إجراء انتخابات برلمانية لفترة مؤقتة أخرى دون قاعدة دستورية، وتتجاهل مشروع الدستور الذي يحتاج إلى الاستفتاء عليه، وبالتالي تنتهي المراحل الانتقالية وتتجه الأوضاع نحو الاستقرار، ويعقب ذلك وضع دستور سيحكم الحياة السياسية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية