بطلب من “مجلس الدولة”.. النيابة توجّه بالقبض على “منكوسة”

وجّه وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام، عبدالرحمن محمد أبوبريق، طلبًا، إلى مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، بضرورة سرعة إلقاء القبض على المدعو “عماد الدين عصام منكوسة”، وإحالته إلى مكتب النائب العام خلال الـ 24 ساعة التالية للقبض عليه.

وأشار الطلب الصادر عن النيابة العامة إلى أن المذكور قد صدر بحقه كتاب سابق إشاري برقم “3063-2-5” بتاريخ 27-07-2020، بشأن البحث والتحري عنه وإلقاء القبض عليه، ولم يتم تنفيذ المطلوب حتى الآن.

وعلمت “218” من مصدر مطلع أن أمر القبض جاء على خلفية اتهام “منكوسة” بشراء حاسوب محمول “لابتوب” بقيمة 1200 دولار.

ووفق المصدر؛ فإن أمر القبض بناءً على طلب رئاسة مجلس الدولة الذي عمل فيه “منكوسة” بمكتب الإعلام لما يزيد عن العامين.

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