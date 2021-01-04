الخارجية الروسية: يجب إشراك أنصار النظام الجماهيري في الحوار السياسي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الإثنين، أنه يجب إشراك أنصار الزعيم اللّيبي الراحل معمر القذافي، في الحوار السياسي.

وقال فيرشينين، في تصريح صحفي، إنه يجب على القوى السياسية اللّيبية المختلفة المشاركة في الحوار الوطني اللّيبي، مذكرا بأن أعضاء ملتقى الحوار السياسي اللّيبي في تونس، وافقوا على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021.

وأشار فيرشينين إلى أنه يجب وضع مثل هذه القرارات في إطار حوار وطني على أوسع نطاق ممكن.

وقال فيرشينين، إن روسيا مقتنعة بأنه يجب إدراج الانتخابات في سياق الإصلاحات الحيوية الليبية الهادفة إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، والحفاظ على وحدة البلاد، وتشكيل هيئات حكومية فاعلة.

ولفت فيرشينين إلى أنه إذا رأت الغالبية العظمى من الليّبيين أنه من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها فليكن.

وشدد فيرشينين، على أن “الأمم المتحدة مدعوة بلا شك للعب دورها من خلال تقديم المساعدة الفنية والتنظيمية الممكنة مع احترام سيادة البلاد”.

وصرّح فيرشينين: بأن “الهدف من الجهود الدولية في ليبيا، يجب أن يكون استعادة سيادة البلاد وإقامتها وتحقيق المصالحة الوطنية”.

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