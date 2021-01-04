استقرار أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

استقرت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار في تعاملات اليوم الإثنين.

وثبت سعر الدولار عند 5.14 دينار، والجنيه الاسترليني عد 6.65 دينار، واليورو عند 6.05 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كما لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي بيعت بـ 0.86 دينار، وأيضا العملة التونسية التي سجلت 1.86 دينار ليبي.

وأمس الأحد، بدأ مصرف ليبيا المركزي تطبيق قرار توحيد سعر صرف العملة الليبية، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي الدولار بـ 4.45 دينار في المتوسط.

وأكد المصرف أن السعر الجديد سيطبق على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يتم بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من قبل المصارف للمواطن بداية من سن 18 عاما؛ فيما يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد 20 ألف دولار.

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