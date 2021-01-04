شركة الكهرباء تعلن انقطاع التيار عن 4 مناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، أنه تم فصل خطوط جهد 30 ك.ف لمدة سبعة ساعات لإنجاز أعمال تركيب برجين جديدين تحت مسار الخطوط الهوائية جهد 30 ك.ف في مناطق (الخمس المدينة / سيلين) .

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عملية الفصل ستكون لمدة ثلاث أيام متتالية اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 2021/1/4 م.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بالتناوب على مناطق (سيلين وغنيمة والعلوص وقصر الأخيار) لمدة أربع ساعات خلال الفترة المسائية .

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