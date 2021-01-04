نشرة الصيد: احتمال سقوط أمطار على الساحل من الجبل الأخضر إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار خفيفة، اليوم الإثنين، على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق.

وكشفت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تكون سحب قليلة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، و السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا يوم الغد، و الرياح غربية تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية غربية سرعتها ما بين 05 و20 عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.75 مت، و البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج؛ بينما يكون هادئًا مساء الغد على ساحل زوار، و درجة حرارة سطح البحر بين 18 و19 درجة، و الرؤية جيدة.

أما على الساحل من الخليج إلى طبرق، فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهار اليوم على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبر، والرياح شمالية غربية إلى براني على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 مت، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر 18 و19 درجة، والرؤية جيدة.

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