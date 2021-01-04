باشاغا في زيارة لمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، صباح اليوم الإثنين، بزيارة إلى مقر مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية.

واستمع باشاغا، إلى شروح وافية حول عمل ومهام مكتب المعلومات والمتابعة من خلال عرض مرئي تم خلال استعراض المراسلات الصادرة والواردة ومناشط قسم التحري وجمع المعلومات والخطط الأمنية التي شارك فيها قسم التحري، ومعدل الجرائم التي تم التحقيق ومعدل التحقيقات والجهات التي تم الإحالة إليها وأهم مناشط قسم المتابعة، ومجهودات المكتب في تأمين وصول الوقود إلى المحطات خلال فترات أزمة الوقود التي تحدث بين الحين والأخر.