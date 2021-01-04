مسئول بـ«شركة الكهرباء»: نسعى لتقليص طرح الأحمال إلى أقل من 5 ساعات يومياً

قال محمود الرياني مساعد مدير إدارة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، إن الشركة تسعى لتقليص ساعات طرح الأحمال إلى أقل من خمس ساعات من خلال تشغيل وحدات التوليد الخارجة عن العمل كوحدة جنوب طرابلس ووحدتي الأولى والثانية من محطة أوباري وبعض الوحدات الأخرى، وفق قوله.

أضاف “الرياني” في مداخلة هاتفية مع “راديو مصراتة FM ” اليوم الإثنين، أن: “إنتاج الشبكة الحالي “5400” ميجا وات والشركة تحاول بإمكانياتها المتاحة إصلاح ما يمكن إصلاحه في مشغلات الشبكة ونسعى لمكافحة التوصيلات غير القانونية”.

وتابع “الرياني”: “بدأت الشركة في إعادة بناء الشبكة جنوب طرابلس والمناطق التي تضررت من عدوان ميليشيات الكرامة على طرابلس ونحتاج إلى وقت كافي لإرجاع التيار الكهربائي في كل المناطق” على حد زعمه.