بما فيهم أنصار “القذافي”.. مسؤول روسي يدعو الليبيين إلى المشاركة في الحوار الوطني

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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الإثنين، “إنه يجب على القوى السياسية الليبية المختلفة المشاركة في الحوار الوطني اللّيبي، بما في ذلك أنصار القذافي”.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، أشار فيرشينين، إلى “أنه في وقت سابق، خلال منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، وافقت الأطراف اللّيبية على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021”.

وذكّر فيرشينين: بأنه “نحن ننطلق من حقيقة أن المسؤولية الرئيسية في اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة، تقع على عاتق الليبيين أنفسهم”.

وأضاف، “يجب وضع مثل هذه القرارات في إطار حوار وطني على أوسع نطاق ممكن، وذلك بمشاركة القوى السياسية اللّيبية، بما في ذلك أنصار القذافي”.

وتابع، “إذا رأت الغالبية العظمى من الليبيين أنه من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها فليكن”، وأكّد، أن “الأمم المتحدة مدعوة بلا شك للعب دورها من خلال تقديم المساعدة الفنية والتنظيمية الممكنة مع احترام سيادة البلاد”.

وأوضح فيرشينين، بأن “الهدف من الجهود الدولية في ليبيا، يجب أن يكون استعادة سيادة البلاد وإقامتها وتحقيق المصالحة الوطنية”.

وقال: “في الوقت نفسه، نحن مقتنعون بأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل يجب إدراجها في سياق الإصلاحات الحيوية الليبية الهادفة إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، والحفاظ على وحدة البلاد، وتشكيل هيئات حكومية فاعلة”.