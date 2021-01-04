مساعدات طبية وعلاجية لمراكز غسيل الكلى ببلدية الجفرة

قدمت الجمعية الليبية الخيرية لمرضى الكلى بطرابلس خلال اليومين الماضيين مساعدات طبية لعددا من اقسام غسل الكلى بمستشفيات هون وودان وزلة وسوكنة ببلدية الجفرة.

وقال أحد أبرز اعضاء الجمعية عبدالرزاق عمر الرويمي بان المساعدة اشتملت على ادوية غسيل لمرضى الكلى ومستلزمات واحتياجات علاجية اخرى مساهمة من اعضاء الجمعية التي تضم في عضويتها لاعبين سابقين في لعبة كرة السلة ومحبيها التي تأسست في العام 2017 التي هدفها مساعدة المحتاجين من جميع شرئح المجتمع.

واضاف ان الجمعية قدمت ادوية ومستلزمات الغسيل لمراكز غسيل الكلى في 22 منطقة ومدينة في غرب البلاد مشيرا الى ان اسباب تكاتف اعضاء الجمعية لتقديم يد العون هي الاوضاع السيئة التي تعاني منها المستشفيات والمراكز الطبية في اغلب مدن ليبيا.

ونظمت الجمعية الليبية لمرضى الكلي خلال زيارتها التي استمرت لخمسة ايام متتالية سباق ماراثون المشي تضامنا مع مرضى الكلى المترددين على مراكز الغسيل بمناطق ودان وهون وزلة وسوكنة والفقهاء.

شارك في هذا السباق الذي انطلق من امام مستشفى ودان العام وحتى نادي القلعة الرياضي الثقافي الاجتماعي بودان لمسافة ثلاثة كيلومترات مايزيد عن سبعين متسابق من اعمار الست سنوات وحتى الستين سنة.

ومنحت في نهاية مرحلة السباق الجوائز التشجيعية والقلائد على العشرة الاوائل من الاطفال وكبار السن.

وفي اليوم الاخير من الزيارة اقامت احتفالية مصغرة بإحدى القاعات الجانبية بجامع بن عقيلة بمدينة ودان كرمت خلالها عدد من رواد الاعمال الخيرية من ابناء الجفرة والاطباء ومدراء مستشفيات ووجهاء واعيان الجفرة والاعلاميين.

ودعت الكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة الى توحيد الصف ولم شمل كل الليبيين وتجنيب البلاد ويلات الحرب والدمار واعادة الامن والاستقرار للوطن والمواطن.

حضر الاحتفالية رئيس واعضاء مجلس الاعيان والحكماء بالجفرة ورئيس الفرع البلدي ودان ومدير مستشفى ودان العام ورواد الكشافة وقدامى اللاعبين والاعلاميين وجمعا من أبناء ودان.

وزعت في ختامها شهادات الشكر والتقدير ودروع الجمعية الليبية لمرضى الكلى على المكرمين.