ضبط لحوم فاسدة بإحدى سلخانات عين زارة

قام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بعين زارة رفقه الحرس البلدي والجهات الضبطية بحملة تفتيشية استهدفت خمس سلخنات لبيع اللحوم داخل نطاق عين زارة.

حيث سجلت عددا من الملاحظات منها، عدم وجود شهائد صحية وبرنامج خاص لمكافحة الآفات والأمن والسلامة.

كما كشفت الجولة عن ردائه النظافة وعدم ارتداء الزي الرسمي والقفازات اثناء العمل الإضاءة والتهوية والتبريد بحالة رديئة وكذلك طرق التخلص من الفضلات والاوساخ المعدومة وانبعاث روائح كريهة داخل ثلاجات.

كذلك طريقة ترتيب وتخزين اللحوم المجمدة داخل الثلاجة غير مطابقة للاشتراطات الصحية ووجود دجاج مجمد على الارض غير محفوظ بطريقة صحيحة ومخالفة للاشتراطات والأسقف داخل السلاخانة غير مطابقة للاشتراطات الصحية مع وجود طفيليات ورطوبة على الحائط.

وقال مكتب الرقابة على الاغذية والادوية أنه قد اتخذت الاجراءات اللازمة بالخصوص وتم قفل الاماكن التي تم زيارتها بالشمع الاحمر واحيل تقرير مفصل للجهات الضبطية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.