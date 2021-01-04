مجاهد البوسيفي: «الربيع العربي» أعظم حاجة صارت بعد ظهور الإسلام

وصف مجاهد البوسيفي، الكاتب الليبي ورئيس تحرير قناة 218، ما يسمى بـ«الربيع العربي» بأنه «أعظم» حاجة صارت بعد ظهور الإسلام، بحسب وصفه.

وقال البوسيفي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أعظم حاجة صارت بعد ظهور الإسلام وثورته الجذرية التي أدت لبناء أمة من التراب هي «الربيع العربي»”.

وأضاف “عشنا سنوات طويلة من الآلام ولازال هناك سنوات أخرى مؤكد؛ ولكنها ستكون خاتمة لقرون من التفاهة والاحتقار والعبثية. التاريخ لا يكذب ولا يتحرك بفعل الأوهام. إنه الحقيقة الكبرى”.