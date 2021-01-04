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روسيا: يجب إشراك أنصار النظام السابق في الحوار الوطني الليبي

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن الأطراف الليبية وافقت خلال منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، على إجراء انتخابات عامة في البلاد في ديسمبر 2021، مشددا على ضرورة إشراك القوى السياسية المختلفة في ليبيا، بما في ذلك أنصار النظام السابق، في الحوار الوطني الليبي.

وأكد فيرشينين، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” اليوم، أن موسكو تنطلق من أن المسؤولية الرئيسية في اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة، تقع على عاتق الليبيين أنفسهم، لافتا إلى ضرورة وضع مثل هذه القرارات في إطار حوار وطني على أوسع نطاق ممكن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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