الغنوشي يتطلع لشراكة اقتصادية مع ليبيا وقطر

أعرب راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، عن تطلعه لحل الأزمة الليبية، بهدف الذهاب لشراكة اقتصادية بين تونس وليبيا وقطر مستقبلا.

وقال الغنوشي، في تصريح صحفي: “إن انفراج الوضع في ليبيا سيوفر فرصة مهمة جدا للشراكة الاقتصادية الثلاثية التونسية القطرية الليبية للاستثمار في السلم وإعادة البناء في دولة ليبيا”.

وتستعد تونس لإطلاق برنامج اقتصادي كامل لإعادة التعاون مع ليبيا، في وقت تشكو من أزمتي كورونا وغلق الحدود البرية والجوية لأشهر، اللتين كانتا سببا في متاعب الاقتصاد، فانحسرت المبادلات التجارية مع ليبيا بنسبة 70% لتحل محلها البضائع التركية والصينية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24