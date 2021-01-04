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الغنوشي يتطلع لشراكة اقتصادية مع ليبيا وقطر

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعرب راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، عن تطلعه لحل الأزمة الليبية، بهدف الذهاب لشراكة اقتصادية بين تونس وليبيا وقطر مستقبلا.

وقال الغنوشي، في تصريح صحفي: “إن انفراج الوضع في ليبيا سيوفر فرصة مهمة جدا للشراكة الاقتصادية الثلاثية التونسية القطرية الليبية للاستثمار في السلم وإعادة البناء في دولة ليبيا”.

وتستعد تونس لإطلاق برنامج اقتصادي كامل لإعادة التعاون مع ليبيا، في وقت تشكو من أزمتي كورونا وغلق الحدود البرية والجوية لأشهر، اللتين كانتا سببا في متاعب الاقتصاد، فانحسرت المبادلات التجارية مع ليبيا بنسبة 70% لتحل محلها البضائع التركية والصينية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • يوما ما قد مضي قد أثلج صدري شخص يدعي المنجي والسيد عبير موسي يوم مسحوا بهذا الطرطور المسوخ بلاط برلمان فهذا النجس الحقير بيما يحمله من فكر أخواني شاذ وبغيض يستاهل ان لا يبصق شعب تونس علي الارض وصورة هذا البغيض أمامهم

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