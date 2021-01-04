اتحاد المقاولين الأتراك: إستكمال مشاريعنا المتوقفة في ليبيا سينعش صناعة المقاولات التركية

ليبيا – رأى رئيس اتحاد المقاولين في تركيا مدحت ينيكون أن شركات المقاولات التركية تستطيع إيجاد أفضل الحلول فعالية في ليبيا، من خلال استكمال المشاريع المتوقفة؛ لإنعاش صناعة المقاولات التركية.

ينيكون وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أمس الأحد وتعليقًا على مشاريع عالقة لشركات مقاولات تركية في بلدان مثل ليبيا ودول في الخليج العربي والعراق، قال: “أتيحت لنا الفرصة للتعبير عن هذه الأفكار في لقاء جمع رجال الأعمال الأتراك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أنقرة في 17 ديسمبر الماضي. وبالمثل، تستطيع شركات المقاولات التركية إيجاد أفضل الحلول الأكثر فعالية في ليبيا”.

وتابع: “نحاول التغلب على آثار أزمة كورونا والغموض الذي يسيطر على الأسواق العالمية، كما نواصل العمل خارج البلاد من أجل الوصول إلى مستوى 20 مليار دولار كحجم سنوي للمشاريع الخارجية، وحماية مكانة قطاع المقاولات التركي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية