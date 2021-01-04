اليعقوبي: اللجنة الاستشارية ستناقش القضايا الخلافية والجدلية التي لم يتفق أعضاء الحوار السياسي عليها

ليبيا – أفادت عضو اللجنة الاستشارية والقانونية بملتقى الحوار الليبي (السيدة اليعقوبي) بأن اللجنة الاستشارية ستعقد اجتماعها الأول اليوم الإثنين.

اليعقوبي بيّنت تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بأن اللجنة سيتركز عملها على مناقشة القضايا الخلافية والجدلية التي لم يتفق أعضاء الحوار السياسي عليها؛ لاختيار آلية السلطة التنفيذية.

يشار إلى أن اللجنة الاستشارية تشكلت السبت، وضمت 18 عضوًا من بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية