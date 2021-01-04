امغيب: هذه أهداف التحركات العسكرية في الجنوب الغربي لليبيا

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن التحركات العسكرية المدعومة من تركيا وقطر التي تحدث الآن من أجل زعزعة الأمن والإستقرار في الجنوب الغربي، تهدف لاستبدال المرتزقة السوريين بمرتزقة وإرهابيين آخرين من شمال مالي .

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وأضاف امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن “النظامين التركي والقطري في غياب ضغط دولي صريح وواضح سوف يجدان ألف طريقة وطريقة للتحايل على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وحوار اللجنة الأمنية والعسكرية 5+5 في جنيف”.

وأكدت مصادر إعلامية أن مدينة سبها شهدت الأحد اشتباكا مسلحا بين قوات تتبع لحكومة الوفاق وأخرى للجيش بسبب خلاف بين القوتين حول وجود ازدحام مروري أمام مقر القوة التابعة للقيادة العامة تسببت به القوة التابعة لحكومة الوفاق وذكرت المصادر أن الاشتباك الذي استمر لوقت قصير لم يسفر عن وقوع إصابات.