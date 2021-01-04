اللجنة العليا توجه بإيقاف دخول الأجانب عبر منفذ امساعد البري

وجه رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبد الرازق الناظوري، تعليماته بإيقاف دخول الأجانب عبر منفذ امساعد البري، واقتصار الدخول والخروج على المواطنين فقط.

جاء ذلك في كتاب وجهه إلى مدير عام منفذ امساعد البري، ورئيس رقابة الجوازات بالمنفذ، طالب فيه بالتشديد والتدقيق في إجراءات فحوصات البي سي آر، والالتزام باتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية، والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الطبية بشأن حركة نقل المسافرين برا.

داعيا اللجنة المختصة للنظر في منح استثناءات دخول الأجانب إلى الأراضي الليبية، ومتابعة إجراءات الحظر المفروضة عليهم.

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