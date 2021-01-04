إجراء انتخابات المجالس المحلية في أربع بلديات.. الخميس

أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إجراء الانتخابات في أربع بلديات الخميس المقبل، موضحة أن البلديات هي: حي الأندلس وقصر الأخيار وزليتن وسواني بن آدم.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقالت إن « رصيد الديمقراطيــة الحقيقي لـيس في صناديق الانتخابات فحسب, بل في وعي الناس».

وكانت اللجنة أعلنت مد تسجيل الناخبين لانتخابات بلديتي تاجوراء وصبراتة إلى الخميس المقبل، «استنادا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (985) بشأن تقرير حكم لتسهيل عمل اللجنة، وإعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة (القسم الأدبي و العلمي)».

وأشارت إلى أن الاقتراع في البلديتين سيجرى في 16 يناير الجاري، على أن يكون 15 يناير هو يوم الصمت الانتخابي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا