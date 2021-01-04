تخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة بداخلية الوفاق

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة التابعة لمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الخريجين قدموا لوحات استعراضية أمام وزير الداخلية فتحي باشاغا وعدد من مسؤولي الوزارة تمثلت في عرض لمسير القوة وتدريبات الطلبة في الميدان العنيف وقتال الشوارع ولوحة كلاب الأثر لكشف المتفجرات كما قدم الخريجين لوحات لمطاردة الإرهابيين والتعامل مع المواطنين على الطريق العام.

وقال باشاغا في كلمته في ختام الحفل “نحن نتطلع إلى الأفضل وأنتم رجال الأمن وحماة الوطن والمواطن “.