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سيالة: مهتمون بالتعاون بين ليبيا وبنغلاديش في مجال استجلاب العمالة البنغالية

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، إن ليبيا مهتمة بـ«التعاون مع بنغلاديش خاصة في مجال استجلاب العمالة البنغالية، والخدمات العامة والصحة والقطاع الخاص».

جاء ذلك خلال استقبال سيالة، اليوم الاثنين، سفير بنغلاديش لدى ليبيا شيخ إسكندر في زيارة توديعية بمناسبة انتهاء عمله في البلاد، وفق ما ذكرته صفحة إدارة الإعلام الخارجي التابعة لـ«خارجية الوفاق» على موقع «فيسبوك».

وتبادل الاثنان، الشكر على الجهود المبذولة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • انتم تأخرتم على إغلاق النوادي لحصر العمّال ـ لهذا السبب ـ تم تضليلك يا سيالة ـ

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