سيالة: مهتمون بالتعاون بين ليبيا وبنغلاديش في مجال استجلاب العمالة البنغالية

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، إن ليبيا مهتمة بـ«التعاون مع بنغلاديش خاصة في مجال استجلاب العمالة البنغالية، والخدمات العامة والصحة والقطاع الخاص».

جاء ذلك خلال استقبال سيالة، اليوم الاثنين، سفير بنغلاديش لدى ليبيا شيخ إسكندر في زيارة توديعية بمناسبة انتهاء عمله في البلاد، وفق ما ذكرته صفحة إدارة الإعلام الخارجي التابعة لـ«خارجية الوفاق» على موقع «فيسبوك».

وتبادل الاثنان، الشكر على الجهود المبذولة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.



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