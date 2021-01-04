ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 January, 2021

قرّرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا و بأمر من القيادة العامة للجيش الليبي ، إيقاف دخول الأجانب من جميع الجنسيات عبر منفذ امساعد البري، على أن يقتصر الدخول والخروج على المواطنين الليبيين ، وذلك بسبب انتشار الموجة الجديدة من كورونا.

و أكدت اللجنة في بيان وجّهه مدير مكتب المعلومات و المتابعة بوزارة الداخلية ،عقيد ابراهيم مصطفى الرمالي ،إلى مدير عام المنفذ ورئيس رقابة الجوازات ،وجود لجنة معنية لمنح استثناءات دخول الأجانب إلى ليبيا ،مع تشديد إجراءات فحوص كورونا ، والالتزام باتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن حركة نقل المسافرين برًّا.