نتيجة تردي الوضع الوبائي.. لجنة مجابهة كورونا بنغازي توقف دخول الأجانب من جميع الجنسيات عبر منفذ امساعد

ليبيا – وجه مدير مكتب المعلومات بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية مقرر اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا العقيد إبراهيم الرمالي خطابًا لمدير عام منفذ امساعد البري، ورئيس رقابة جوازات امساعد البري.

العقيد الرمالي قال في خطابه: إنه “وبسبب تردي الوضع الوبائي والانتشار السريع لجائحة كورونا في جل دول العالم، وحرصًا على صحة وسلامة أرواح المواطنين، كلفت أن أنقل إليكم تعليمات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري”.

وتابع: “تعليمات الفريق الناظوري، تقضي بإيقاف دخول الأجانب من جميع الجنسيات عبر منفذ امساعد البري، ويقتصر الدخول والخروج على المواطنين، والتشديد والتدقيق بإجراءات لفحوصات (pcr)”.

وطالب بضرورة الالتزام باتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الطبية بشأن حركة نقل المسافرين برًا، داعياً اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (48) لسنة 2020 النظر في منع استثناءات دخول الأجانب الى الأراضي الليبية، ومتابعة إجراءات الحظر المفروضة عليهم وفقًا للمادة الثانية من القرار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية