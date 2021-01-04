امغيب: التحركات العسكرية بالجنوب الغربي تهدف لدخول إرهابيين من مالي

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، اليوم الإثنين، إن التحركات العسكرية المدعومة من تركيا وقطر التي تحدث الآن من أجل زعزعة الأمن والإستقرار في الجنوب الغربي تهدف لاستبدال المرتزقة السوريين بمرتزقة وإرهابيين آخرين من شمال مالي .

وأكد امغيب في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن النظامين التركي والقطري في غياب ضغط دولي صريح وواضح سوف يجدان ألف طريقة للتحايل على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وحوار اللجنة الأمنية والعسكرية 5+5 في جنيف.

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