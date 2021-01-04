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امغيب: التحركات العسكرية بالجنوب الغربي تهدف لدخول إرهابيين من مالي

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، اليوم الإثنين، إن التحركات العسكرية المدعومة من تركيا وقطر التي تحدث الآن من أجل زعزعة الأمن والإستقرار في الجنوب الغربي تهدف لاستبدال المرتزقة السوريين بمرتزقة وإرهابيين آخرين من شمال مالي .

وأكد امغيب في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن النظامين التركي والقطري في غياب ضغط دولي صريح وواضح سوف يجدان ألف طريقة للتحايل على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وحوار اللجنة الأمنية والعسكرية 5+5 في جنيف.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • يوجد إرهابيين دخلوا من حدود إمساعد والوادي الشرقي ومهربي وقود….كل ليلة

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  • تهريب الاغنام من شرق ليبيا فالليل
    هذا ردوه السعي لأهله خير ما يجيكم الجراد …!!!!

    youtube.com/watch?v=5WKffvytqdI

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