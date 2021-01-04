بحضور باشاغا..«داخلية الوفاق» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة

حضر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، حفل تخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة التابعة لمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالوزارة.

وقدم الخريجين خلال حفل التخرج لوحات استعراضية أمام باشاغا وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية تمثلت في عرض لمسير القوة وتدريبات الطلبة في الميدان العنيف وقتال الشوارع ولوحة كلاب الأثر لكشف المتفجرات, ولوحات لمطاردة الإرهابيين والتعامل مع المواطنين على الطريق العام.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية قدم بعد ذلك «درعاً وسيفاً هدية من المكتب» إلى باشاغا عرفاناً من المكتب لمجهوداته ودعمه للمكتب منذ تأسيسه.

وهنأ بعدها باشاغا الخريجين، متمنياً لهم النجاح في مهامهم الموكلة إليهم وقال في كلمته في ختام الحفل «نحن نتطلع إلى الأفضل وأنتم رجال الأمن وحماة الوطن والمواطن».

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