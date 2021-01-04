البيوضي: ملتقى الـhd هو مشروع اعتداء على ليبيا ووحدة كيانها وسلسلة من الصفقات والشبهات

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إنه آثر الصمت على كواليس “ملتقى hd” للحوار السياسي الليبي، ليس لقلة المعلومات؛ لكن بسبب قناعة لا لبس فيها بأن ما يحدث لا علاقة له بالحل الشامل، بل هي سلسلة من الصفقات والشبهات، وفي ذروة سنامها توكيد على جريمة كبرى تحاك ضد الكيان الوطني الليبي، بحسب قوله.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “للأسف عدد أعضاء الحوار اليوم مجهول بشكل رسمي، وتتخفى الـ hd بالبعثة ومجموعتها بسياسة التواري والسكون، وفي ذات الوقت تركت مساحة لبعض القوى الراديكالية لعلها تنجح في معالجة الفيتو الموجه ضدها؛ ليتم بناء سلطة عميلة وضعيفة تنفذ الأوامر لتغرق البلاد في فوضى عارمة وغير مسبوقة”.

وتابع: “واهم جدًا من ينتظر انتخابات في ليبيا خلال هذا العام 2021، وفقًا لسيناريو صفقة التمرير الذي تعمل Foxy على تمريره في ليبيا بالإكراه ( نعم بالإكراه )، لقد تم التلاعب نهائيًا بمبدأ التوافق وصار الملف برمته عبارة عن تحقيق رغبات و إرضاء لنرجسية بعض المهووسين بالسلطة والعمالة و الخيانة”.

كما رأى أن ما أسماه “ملتقى hd” الذي تسيره البعثة هو مشروع اعتداء على ليبيا ووحدة كيانها، وإما أن يتم قبوله طوعًا ويشهد الجميع تفتيت البلاد وتمزيقها، أو كرهًا عندما تفرض العودة للخيارات المؤلمة تحت شعارات فضفاضة، بحسب تعبيره.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية