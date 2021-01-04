سفير بنغلاديش يؤدي زيارة توديعية لخارجية الوفاق

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استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، اليوم الإثنين، سفير دولة بنغلاديش المعتمد في ليبيا، شيخ اسكندر علي.

وقالت الخارجية، إن القاء كان عبارة عن زيارة توديعية بمناسبة انتهاء عمله في دولة ليبيا، مشيرة إلى أن سيالة

شكر السفير على الجهود التي بذلها في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأضافت، أن سيالة لفت خلال اللقاء إلى اهتمام حكومة الوفاق بأهمية التعاون بين ليبيا وبنغلاديش خاصة في مجال استجلاب العمالة البنغالية والخدمات العامة والصحة والقطاع الخاص.

وقالت الخارجية، إن سفير بنغلاديش أعرب عن شكره وتقديره للمسؤولين بوزارة الخارجية وكافة الوزارات والمؤسسات الليبية على ما قدموه من تعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيا لليبيا دوام التقدم والازدهار.