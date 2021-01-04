كرموس: الليبيون يتخوفون من فرض المجتمع الدولي حلًا يتجاوز جميع الأجسام السياسية

زعم عضو ما يسمى بمجلس الدولة عادل كرموس أنه ليس هناك تخوف حقيقي في الوقت الحالي من انهيار العملية السياسية،

وأرجع كرموس، ذلك إلى أن المجتمع الدولي ممثلًا في البعثة الأممية والدول المتدخلة في الشأن الليبي وصلوا إلى قناعة تامة أن الحل في ليبيا وإنهاء الأزمة لن يكونا إلا من خلال المسار السياسي.

وأكد كرموس، أن التخوف الحقيقي الذي يقلق السياسيين الليبيين يتمثل في أن يفرض المجتمع الدولي حلًا سياسيًا يتجاوز جميع الأجسام السياسية، بحجة عدم قدرتهم على التوافق والتوصل إلى حل.

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