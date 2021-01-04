هذا ما قاله الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح غوتيربش إنشاء آلية لوقف القتال بليبيا

أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أن دوائر صنع القرار في بروكسل لم تتطلع بعد على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية لمراقبة وقف اطلاق النار في ليبيا بمشاركة دولية

تصريحات بيتر ستانو اليوم الاثنين جاءت تعليقا على الأنباء الواردة حول اقتراح قدمه غوتيريش بشأن إنشاء آلية لمراقبة وقف اطلاق النار في ليبيا بمشاركة دولية بحسب وكالة آكي.

وأقر المتحدث بأن دوائر صنع القرار في بروكسل لم تتطلع بعد على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، “ولكننا قلنا مراراً أننا جاهزون لمضاعفة الجهد من أجل دعم عمل الأمم المتحدة لترسيخ حوار سياسي في ليبيا”، وفق كلامه.

ويعمل الاتحاد الأوروبي ضمن إطار عملية برلين وتحت راية الأمم المتحدة للمساعدة في إيجاد حل للنزاع في ليبيا.

وتتبلور المساهمة الأوروبية بشكل خاص بعملية ايريني، التي أُنشأت بعد مؤتمر برلين وتعمل على مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا.