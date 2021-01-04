سيالة: “الوفاق” مهتمة بالتعاون مع بنغلاديش في مجال الصحة

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع سفير دولة بنغلاديش شيخ إسكندر علي.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان طالعته “الساعة 24″، إن سفير بنغلاديش زار سيالة في مقر عمله لتوديعه بمناسبة انتهاء عمله فى ليبيا.

وأضاف البيان أن “سيالة وجه الشكر إلى سفير بنغلاديش على الجهود التى بذلها فى سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين،

مشيرا إلى اهتمام الجانب الليبى بأهمية التعاون بين ليبيا وبنغلاديش خاصة فى مجال استجلاب العمالة البنغالية والخدمات العامة والصحة والقطاع الخاص”.

وتابع البيان: “أعرب سفير بنغلاديش عن شكره وتقديره للمسؤولين بوزارة الخارجية، وكافة الوزارات والمؤسسات الليبية على ما قدموه من تعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا لليبيا دوام التقدم والازدهار”.