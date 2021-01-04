الخارجية الروسية: يجب مشاركة جميع الأطراف السياسية بملتقى الحوار بما في ذلك أنصار القذافي

ليبيا – قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين اليوم الإثنين إنه يجب على القوى السياسية اللّيبية المختلفة المشاركة في الحوار الوطني اللّيبي، بما في ذلك أنصار العقيد الراحل معمر القذافي.

فيرشينين أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنه في وقت سابق خلال منتدى الحوار السياسي اللّيبي في تونس، وافقت الأطراف اللّيبية على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر من العام الحالي.

وذكّر: “نحن ننطلق من حقيقة أن المسؤولية الرئيسة في اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة، تقع على عاتق اللّيبيين أنفسهم”.

وأضاف: “يجب وضع مثل هذه القرارات في إطار حوار وطني على أوسع نطاق ممكن، وذلك بمشاركة القوى السياسية اللّيبية، بما في ذلك أنصار القائد الوطني الليبي السابق معمر القذافي”.

وتابع: “إذا رأت الغالبية العظمى من الليّبيين أنه من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها فليكن”.

كما أكّد فيرشينين أن الأمم المتحدة مدعوة بلا شك للعب دورها من خلال تقديم المساعدة الفنية والتنظيمية الممكنة مع احترام سيادة البلاد.

وصرّح بأن الهدف من الجهود الدولية في ليبيا يجب أن يكون استعادة سيادة البلاد وإقامتها وتحقيق المصالحة الوطنية.

نائب وزير الخارجية اختتم بالقول: “في الوقت نفسه، نحن مقتنعون أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل يجب إدراجها في سياق الاصلاحات الحيوية الليبية الهادفة إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية والحفاظ على وحدة البلاد، وتشكيل هيئات حكومية فاعلة”.