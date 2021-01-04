القايد: لجنة 5+5 العسكرية غير مخولة بإصدار أوامر الانسحاب.. وفتح الطريق الساحلي حاليًا يشكل تهديد أمني

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنويّ في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد إن أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 غير مخولين من المجلس الرئاسي بإصدار أوامر للقوات بشأن الانسحاب.

القايد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد، أشار إلى أن من مهام أعضاء اللجنة هو الاتفاق مع الطرف الآخر (القيادة العامة للقوات المسلحة) على البنود التي يمكن تنفيذها، وتقديم تقرير وإحالته للجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف: “لا تستطيع اللجنة إصدار أي أمر لكتيبة إلا بموافقة آمري الغرف والمناطق وسرايا القتال، لجنة 5+5 جاءت بناء على وعود الامم المتحدة بالالتزام بكل القرارات التي تتخذها، لكن الطرف الآخر لم يلتزم وهو يتخذ القرارات على الورق دون تطبيق أي بند على الواقع”.

أما فيما يتعلق بالطريق الساحلي والتخوف من إعادة فتحه فعلق قائلًا: “اللجنة اتخذت إجراءات لفتحه، وتم الاتفاق على محاولة الابتعاد عن الطريق من الجميع وفتحه، وإنشاء بوابات يستطيع التحكم فيها، ولكن عمليات سرت الجفرة رأت أنه من الناحية الأمنية لا يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود المرتزقة؛ الأمر الذي قد يشكل خطرًا على القوات”.

وأكد على ضرورة تنفيذ الشرط الأول والمتمثل بإخراج المرتزقة من المنطقة الوسطى أولًا، ومن ثم البدء في تنفيذ باقي النقاط، معتبرًا أن فتح الطريق الساحلي حاليًا يشكل تهديدًا أمنيًا لـ”قوات غرفة العمليات” في المحاور، وفقًا لقوله.