باشاغا: نأمل أن نرى حكومة موحدة قوية بها أجهزة أمنية قادرة على حماية الوطن

أعرب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، عن أمله في رؤية «حكومة موحدة قوية بها أجهزة أمنية قادرة على حماية الوطن»، وذلك خلال زيارته إلى مقر مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية واجتماعه مع عدد من مسؤولي المكتب، اليوم الأحد.

وقال باشاغا خلال الاجتماع «نأمل أن نرى حكومة موحدة قوية بها أجهزة أمنية قادرة على حماية الوطن والمواطن والحد من كافة السلبيات، والاتجاه نحو الاستقرار والاتجاه إلى الدولة الحقيقية»، وفق ما نقلته وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا عبر خلال اجتماعه مع مسؤولي مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية عن سعادته بتواجده للمشاركة في حفل تخريج الدفعة الأولى لقوة المهام الخاصة التابعة للمكتب.

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وأضافت الوزارة أن باشاغا استمع خلال لقاء مسؤولي المكتب «إلى شروح وافية حول عمل ومهام مكتب المعلومات والمتابعة من خلال عرض مرئي قدمه عميد الهادي الغراري أوضح فيه المراسلات الصادرة والواردة ومناشط قسم التحري وجمع المعلومات والخطط الأمنية التي شارك فيها قسم التحري، ومعدل الجرائم التي تم التحقيق ومعدل التحقيقات والجهات التي تم الإحالة إليها وأهم مناشط قسم المتابعة، ومجهودات المكتب في تأمين وصول الوقود إلى المحطات خلال فترات أزمة الوقود التي تحدث بين الحين والأخر».

وكان في استقبل باشاغا لدى وصوله إلى مقر مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية في طرابلس صباح اليوم، مدير المكتب عميد فوزي غيث، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، وعدد من الضباط ومسؤولي المكتب.

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