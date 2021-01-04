مؤسسة النفط تستعيد ملكية الشركة الليبية للأسمدة

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استحواذها على حصة شركة يارا النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة البالغة 50%؛ وذلك بعد مفاوضات اتسمت بالمهنية من جميع الأطراف، وأخذ الموافقات اللازمة لإتمام هذه الصفقة حسب التشريعات النافذة.

الوطنية للنفط أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه وبهذا الاستحواذ تم إعادة ملكية مصانع اليوريا والأمونيا بالكامل للدولة الليبية، بنسبة 75% للمؤسسة الوطنية للنفط، و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأشارت إلى أن لتعاون شركة يارا دورًا بارزًا في اتمام هذه الصفقة بطريقة ودية، تحفظ استمرار العلاقة الطيبة بين الأطراف.

الوطنية للنفط نوهت إلى أن الاستحواذ سوف يمكن الطرف الليبي من إعادة تشغيل المصانع وإجراء العمرات والصيانات الضرورية للمحافظة عليها والاستمرار في دفع مرتبات العاملين بها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية