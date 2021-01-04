شركة الكهرباء: سرقة الأسلاك سبب انقطاع التيار في طرابلس

قدم عدد من المواطنين شكاوى إلى الشركة العامة للكهرباء على مدى اليومين الماضيين بسبب انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الإصفاح الواقعة ما بين طريق المطار والسواني في العاصمة طرابلس.

بدورها قالت الشركة العامة للكهرباء في إيجاز، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” اليوم الاثنين، إن هذه الانقطاعات ناتجة عن أعمال السرقة والتخريب بالمنطقة.

وأوضحت الشركة، أن مجموعة مجهولة قامت بسرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 450 مترا على خط زويليمة الإصفاح، ما تسبب في فقد التغذية الكهربائية عن محولين وانقطاع التيار الكهربائي على العديد من المساكن.

وأفادت الشركة، بأنه تم سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 400 متر على خط الإصفاح من 30 السواني التابعة لدائرة توزيع السواني مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي على المنطقة بالكامل.

وتابعت الشركة، أنه تم أيضا سرقة أسلاك خط هوائي ضغط منخفض مسافة 400 متر على خط عجاج فرعية الجنسية التابعة لدائرة توزيع السواني، وكذلك سرقة أسلاك خط ضغط عالٍ مسافة 150 مترا على خط عجاج فرعية الجنسية من 30 الاجر التابعة لدائرة توزيع السواني وفقد التغذية على عدد 2 محول”.

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