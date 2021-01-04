الاتحاد الأوروبي: لم نطلع على اقتراح “غوتيريش” إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

عبر بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن استعداد الاتحاد الأوروبي المساهمة بكل ما يستطيع من أجل الدفع باتجاه حل سياسي في ليبيا.

وقال ستانو في بيان له اليوم الاثنين إن دوائر صنع القرار في بروكسل لم تتطلع بعد على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، الخاص بإنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا بمشاركة دولية.

وأضاف: ”ولكننا قلنا مرارا أننا جاهزون لمضاعفة الجهد من أجل دعم عمل الأمم المتحدة لترسيخ حوار سياسي في ليبيا”، وفق كلامه.

ويعمل الاتحاد الأوروبي ضمن إطار عملية برلين وتحت راية الأمم المتحدة للمساعدة في إيجاد حل للنزاع في ليبيا.

وتتبلور المساهمة الأوروبية بشكل خاص بعملية إيريني، التي أُنشأت بعد مؤتمر برلين وتعمل على مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقترحا لمجلس الأمن بإنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا بمشاركة دولية.