الثني: الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع البلديات

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع البلديات وأنها تقدم خدماتها لها جميعا باعتبارها حكومة لكل الليبيين.

وقال الثني خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي لعضو مجلس النواب عن سبها محمد معتوق اجديد، إن الحكومة تعمل رغم قلة إمكانياتها على توفير كافة احتياجات بلدية سبها وكل البلديات.

واطلع رئيس الحكومة على أبرز احتياجات البلدية وسير عملها، إضافة إلى الاختناقات التي تواجهها وأكد أٔن الحكومة ستشرع في توفير الاحتياجات اللازمة للبلدية خاصة في قطاع الصحة، والمياه والتعليم.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الأمنية للبلدية، وعمل مديرية الأمن وخلص الاجتماع إلى ضرورة رفع مستوى الأمن والتعاون التام من أجل فرض الأمن وهيبة الدولة.