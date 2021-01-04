باشاآغا يُشعل الوضع في سبها .. والقوات المسلحة : تمت السيطرة على الموقف

ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن رصد وحداتها بمنطقة سبها العسكرية لتحركات لعناصر وصفتها بـ” التخريبية ” تابعة ” لما يعرف ” بالمجلس الرئاسي.

القيادة العامة أوضحت في بيان لها نشره الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري بأن تحركات هؤلاء “المخربين” تأتي بأوامر من المخابرات التركية التي تقود عمليات دعم جماعة الاخوان المسلمين والعصابات التكفيرية.

وأضاف البيان :” وبعد استيفاء المعلومات تأكد ان هذه العناصر تلقت اموالا من طرابلس لزعزعة الامن والاستقرار في الجنوب الليبي وخاصة مدينة سبها وتقوم بتجنيد مرتزقة اجانب”.

واكد آمر منطقة سبها العسكرية بحسب البيان “قيام وحدات من المنطقة بالتصدي لهذه الشراذم وفلول التطرف والجريمة وسيطرت على مقرها باحد النوادي الرياضية بالمدينة”.

وحذرت القيادة العامة كل من تسول له نفسه المساس بالامن والاستقرار في سبها ومحيطها”.

يشار إلى أن تحركات مسلحي الوفاق في سبها جاءت بعد اجتماع لعضو مجلس النواب المقاطع عن مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا مع مجموعة من قبائل الطوارق المؤيدين لآمر المنطقة الجنوبية التابعة للرئاسي الذي يندرج من نفس القبيلة علي كنة.

حيث أعلن باشاآغا خلال الاجتماع عزمه على فرض ما وصفه بـ”هيبة الدولة ” في المنطقة الجنوبية بالكامل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية