المسماري: قوات الوفاق حاولت تجنيد مرتزقة لزعزعة الاستقرار جنوب ليبيا والجيش تصدى لها

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أحمد المسماري، أن منطقة سبها العسكرية رصدت تحركات لقوات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضح المسماري، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قوات الوفاق تتلقى أوامرها من المخابرات التركية التي تقود عمليات دعم جماعة الاخوان الإرهابية والعصابات التكفيرية.

ولفت المسماري، إلى أنه تأكد بعد استيفاء المعلومات، أن هذه العناصر تلقت أموالا من طرابلس لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب وخاصة مدينة سبها، مضيفا أنها تقوم بتجنيد مرتزقة أجانب.

وأكد آمر منطقة سبها العسكرية أن وحدات من المنطقة قامت بالتصدي للقوات التابعة للوفاق، وسيطرت على مقرها بأحد النوادي الرياضية بالمدينة.

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