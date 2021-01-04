الثني: سنشرع في توفير الاحتياجات اللازمة لسبها في الصحة والتعليم والمياه

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع البلديات، وأنها تقدم خدماتها لها جميعا باعتبارها حكومة لكل الليبيين.
وقال الثني خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اليوم الاثنين، لعضو مجلس النواب عن سبها محمد معتوق اجديد، إن الحكومة تعمل رغم قلة إمكانياتها على توفير كافة احتياجات بلدية سبها وكل البلديات.
وأطلع النائب البرلماني رئيس الحكومة على أبرز احتياجات بلدية سبها وسير عملها، إضافة إلى الاختناقات التي تواجهها.
بدوره، أكد الثني أن الحكومة ستشرع في توفير الاحتياجات اللازمة للبلدية خاصة في قطاع الصحة، والمياه والتعليم.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الأمنية للبلدية، وعمل مديرية الأمن، وخلص إلى ضرورة رفع مستوى الأمن والتعاون التام من أجل فرض الأمن وهيبة الدولة.
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