الثني: سنشرع في توفير الاحتياجات اللازمة لسبها في الصحة والتعليم والمياه

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع البلديات، وأنها تقدم خدماتها لها جميعا باعتبارها حكومة لكل الليبيين.

وقال الثني خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اليوم الاثنين، لعضو مجلس النواب عن سبها محمد معتوق اجديد، إن الحكومة تعمل رغم قلة إمكانياتها على توفير كافة احتياجات بلدية سبها وكل البلديات.

وأطلع النائب البرلماني رئيس الحكومة على أبرز احتياجات بلدية سبها وسير عملها، إضافة إلى الاختناقات التي تواجهها.

بدوره، أكد الثني أن الحكومة ستشرع في توفير الاحتياجات اللازمة للبلدية خاصة في قطاع الصحة، والمياه والتعليم.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الأمنية للبلدية، وعمل مديرية الأمن، وخلص إلى ضرورة رفع مستوى الأمن والتعاون التام من أجل فرض الأمن وهيبة الدولة.