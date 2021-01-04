قرّرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وبتعليمات من الجيش، أمس الأحد، إيقاف دخول الأجانب من جميع الجنسيات عبر منفذ امساعد البري، على أن يقتصر الدخول والخروج على المواطنين الليبيين ، وذلك بسبب انتشار الموجة الجديدة من كورونا.

و أكدت اللجنة في بيان وجّهه مدير مكتب المعلومات و المتابعة بوزارة الداخلية ،إابراهيم مصطفى الرمالي ، إلى مدير عام المنفذ ورئيس رقابة الجوازات، وجود لجنة معنية لمنح استثناءات دخول الأجانب إلى ليبيا، مع تشديد إجراءات فحوص كورونا ، والالتزام باتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن حركة نقل المسافرين برًّا.

جاء ذلك بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 261 حالة في العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24