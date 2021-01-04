الثني خلال مناقشة احتياجات بلدية سبها: حكومتنا تقدم خدماتها لكل الليبيين

قال رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، اليوم الاثنين، إن حكومته «تقف على مسافة واحدة من جميع البلديات وأنها تقدم خدماتها لها جميعا باعتبارها حكومة لكل الليبيين».
جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، عضو مجلس النواب عن سبها محمد معتوق اجديد، وفق ما نشرته صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك».
وأضاف الثني: «الحكومة تعمل رغم قلة إمكانياتها على توفير كافة احتياجات بلدية سبها وكل البلديات».
توفير احتياجات قطاع الصحة والمياه والتعليم
وأطلع اجديد، رئيس الحكومة الموقتة، على أبرز احتياجات البلدية وسير عملها، إضافة إلى الاختناقات التي تواجهها، وهو ما رد عليه الثني بالقول إن «الحكومة ستشرع في توفير الاحتياجات اللازمة للبلدية خاصة في قطاع الصحة، والمياه والتعليم».
كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الأمنية للبلدية، وعمل مديرية الأمن، وخلص إلى ضرورة «رفع مستوى الأمن والتعاون التام من أجل فرض الأمن وهيبة الدولة».
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