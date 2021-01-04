الثني خلال مناقشة احتياجات بلدية سبها: حكومتنا تقدم خدماتها لكل الليبيين

قال رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، اليوم الاثنين، إن حكومته «تقف على مسافة واحدة من جميع البلديات وأنها تقدم خدماتها لها جميعا باعتبارها حكومة لكل الليبيين».

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، عضو مجلس النواب عن سبها محمد معتوق اجديد، وفق ما نشرته صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك».

وأضاف الثني: «الحكومة تعمل رغم قلة إمكانياتها على توفير كافة احتياجات بلدية سبها وكل البلديات».

توفير احتياجات قطاع الصحة والمياه والتعليم

وأطلع اجديد، رئيس الحكومة الموقتة، على أبرز احتياجات البلدية وسير عملها، إضافة إلى الاختناقات التي تواجهها، وهو ما رد عليه الثني بالقول إن «الحكومة ستشرع في توفير الاحتياجات اللازمة للبلدية خاصة في قطاع الصحة، والمياه والتعليم».

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الأمنية للبلدية، وعمل مديرية الأمن، وخلص إلى ضرورة «رفع مستوى الأمن والتعاون التام من أجل فرض الأمن وهيبة الدولة».

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